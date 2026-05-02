Trump amenaza con tomar el control de Cuba “casi de inmediato” tras su ofensiva en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, al tiempo que indicó que primero finalizará las operaciones en Irán. La declaración fue realizada durante una cena privada en Florida, donde el mandatario delineó un escenario de máxima presión sobre la isla.

En su discurso, Trump sostuvo que podría ordenar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe y sugirió que su sola presencia frente a las costas cubanas bastaría para forzar una rendición. La afirmación se dio en paralelo a un nuevo paquete de sanciones económicas impulsado por su administración contra sectores clave de la economía cubana.

Las medidas anunciadas apuntan a áreas estratégicas como energía, defensa, minería y servicios financieros, y forman parte de una política de presión sostenida sobre La Habana. Según reportes internacionales, estas sanciones buscan debilitar al gobierno cubano y limitar sus vínculos económicos, incluso con actores extranjeros.

En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de albergar servicios de inteligencia de países considerados adversarios por Washington y advirtió que la administración no tolerará esa situación. En el plano interno, el Senado estadounidense rechazó iniciativas que buscaban limitar eventuales acciones militares contra la isla.

El endurecimiento del discurso y de las medidas se inscribe en una estrategia más amplia de la Casa Blanca, que desde comienzos de año intensificó el bloqueo económico y dejó abierta la posibilidad de un cambio de régimen en Cuba.