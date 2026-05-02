Vuelven a caer las transferencias a las provincias y Salta lidera las bajas

Las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires totalizaron en abril $5,58 billones, con una caída real del 3,3% interanual, según un informe de la consultora Politikón Chaco elaborado en base a datos oficiales. Pese a la baja en la comparación anual, los envíos mostraron un incremento del 7,8% respecto de marzo.

En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, las jurisdicciones recibieron $21,9 billones, lo que representa una caída real del 5,7% frente al mismo período del año anterior. El informe advierte que se trata de la cuarta baja interanual consecutiva y la quinta en los últimos siete meses, consolidando una tendencia negativa en los recursos coparticipables.

La Coparticipación Federal, que explica el 91% de los envíos, registró una caída del 3,8% real, impactada por la menor recaudación de impuestos como el IVA, Ganancias y los tributos internos. En contraste, los recursos provenientes de regímenes especiales crecieron 7,9%, impulsados por el impuesto a los combustibles y el monotributo.

El impacto se extendió a las 24 jurisdicciones del país. Salta fue la más afectada, con una caída del 11,1%, vinculada principalmente a la disminución en la Compensación del Consenso Fiscal, uno de los componentes clave en la distribución de fondos.

En lo que va del año, la pérdida total de recursos transferidos a provincias asciende a $1,39 billones a valores constantes, lo que refuerza las señales de restricción fiscal y plantea desafíos para las administraciones locales en el sostenimiento de sus finanzas.