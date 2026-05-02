Desarticulan bandas dedicadas a robos en Orán tras un megaoperativo policial

Un amplio operativo de la Policía de Salta permitió desarticular bandas delictivas vinculadas a robos en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El procedimiento se desarrolló en las últimas 48 horas con la participación de más de 240 efectivos de distintas unidades especiales.

Las tareas fueron coordinadas por la Subdirección General de Investigaciones y abarcaron 27 allanamientos simultáneos en barrios como Taranto, Constituyente, Aeroparque, 4 de Junio, Estación y Patrón Costa, en el marco de distintas causas por delitos contra la propiedad.

Como resultado del despliegue, 11 personas fueron demoradas, de las cuales ocho quedaron detenidas. Las actuaciones se llevaron adelante bajo la intervención de las Fiscalías Penales 1 y 2 de Orán y el Juzgado de Garantías 2.

Durante los procedimientos, se secuestraron diversos elementos vinculados a las investigaciones, entre ellos una camioneta, seis motocicletas, teléfonos celulares, armas blancas y de fuego, armas de utilería, cartuchos, picanas y otros objetos de interés.

Además, participó personal de Drogas Peligrosas, que procedió a la incautación de una planta de marihuana.