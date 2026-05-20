Salteñito que emocionó al país viajará a Estados Unidos a ver el Mundial 2026
José Andrada, nacido y criado en Embarcación saltó a la fama de la forma más impensada al ser entrevistado durante los festejos de uno de los partidos de la selección nacional en Qatar 2022.
Salta Hoy
20 / 05 / 2026
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“Fue una gran sorpresa saber que había sido invitado por la Conmebol”, dijo esta mañana.
José -ahora con 16 años- indicó que ya está preparando los bolsos para el viaje y que su máximo sueño es ver de cerca a los jugadores.