Hoteles y restaurantes se abren para recibir a clientes con sus mascotas

A través de una jornada de capacitación llevada adelante por el ente de turismo en conjunto con bienestar animal, referentes del sector turístico y gastronómico obtuvieron nuevas herramientas para recibir a las familias y sus mascotas.

Durante la jornada se abordaron herramientas, recomendaciones y experiencias vinculadas a la recepción y atención de visitantes acompañados por sus animales de compañía, promoviendo entornos responsables, seguros y preparados para esta creciente tendencia turística.



