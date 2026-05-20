Hoteles y restaurantes se abren para recibir a clientes con sus mascotas
La Ciudad de Salta sigue sumando espacios amigables o “pet friendly” como se conoce el término en inglés.
Salta Hoy
20 / 05 / 2026
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A través de una jornada de capacitación llevada adelante por el ente de turismo en conjunto con bienestar animal, referentes del sector turístico y gastronómico obtuvieron nuevas herramientas para recibir a las familias y sus mascotas.
Durante la jornada se abordaron herramientas, recomendaciones y experiencias vinculadas a la recepción y atención de visitantes acompañados por sus animales de compañía, promoviendo entornos responsables, seguros y preparados para esta creciente tendencia turística.