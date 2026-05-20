Homicidio en Aguaray: Piden revocar prisión domiciliaria a dos acusados por riesgo de fuga

Argumentó que existen riesgos procesales y un peligro de fuga.

Además, Vega cuestionó la decisión del juez Ricardo Martoccia de otorgar prisión domiciliaria sin informes previos.

Uno de los domicilios propuestos está cerca de la frontera con Bolivia, lo que aumenta el riesgo de escape.

El fiscal solicitó que se revoque la prisión domiciliaria y que los imputados regresen a un establecimiento penitenciario.

Considera que esta medida es necesaria para garantizar el avance de la investigación.

Recordemos que el 4 de diciembre de 2025, Federico Villagra falleció tras una brutal golpiza.