Homicidio en Aguaray: Piden revocar prisión domiciliaria a dos acusados por riesgo de fuga
El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega se opuso a la morigeración de la prisión preventiva de dos imputados por el homicidio de Federico Villagra, músico de 33 años.
Salta Hoy
20 / 05 / 2026
Argumentó que existen riesgos procesales y un peligro de fuga.
Además, Vega cuestionó la decisión del juez Ricardo Martoccia de otorgar prisión domiciliaria sin informes previos.
Uno de los domicilios propuestos está cerca de la frontera con Bolivia, lo que aumenta el riesgo de escape.
El fiscal solicitó que se revoque la prisión domiciliaria y que los imputados regresen a un establecimiento penitenciario.
Considera que esta medida es necesaria para garantizar el avance de la investigación.
Recordemos que el 4 de diciembre de 2025, Federico Villagra falleció tras una brutal golpiza.