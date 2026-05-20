Bolivia: “Las revueltas provocan escasez e inflación en la canasta básica”

“Las ciudades más afectadas son las ciudades del occidente: La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí”, dijo el periodista.

Rocha Centellas reconoció sin embargo el origen real de los reclamos: ”Seguro que ellos tienen sus verdaderas reivindicaciones, pero esto claramente va más allá”. manifestó

Detalló que “hay un sector que organiza las protestas que claramente quiere tumbar al actual gobierno”.

E indicó que la escasez de alimento y la suba exponencial de los precios de la canastas básica hace insostenible la continuidad de estas revueltas

Dio por ejemplo el precio del kilogramo de pollo en La Paz: “Valía 30 bolivianos y hoy cuesta más de 100 bolivianos, o sea el equivalente a más de 10 dólares”.