Bolivia: “Las revueltas provocan escasez e inflación en la canasta básica”
En diálogo con Radio Salta, el periodista Franco Rocha Centellas dio detalles de la grave situación que atraviesa el país en medio de casi 25 días de revueltas y bloqueos contra el presidente actual.
Salta Hoy
20 / 05 / 2026
“Las ciudades más afectadas son las ciudades del occidente: La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí”, dijo el periodista.
Rocha Centellas reconoció sin embargo el origen real de los reclamos: ”Seguro que ellos tienen sus verdaderas reivindicaciones, pero esto claramente va más allá”. manifestó
Detalló que “hay un sector que organiza las protestas que claramente quiere tumbar al actual gobierno”.
E indicó que la escasez de alimento y la suba exponencial de los precios de la canastas básica hace insostenible la continuidad de estas revueltas
Dio por ejemplo el precio del kilogramo de pollo en La Paz: “Valía 30 bolivianos y hoy cuesta más de 100 bolivianos, o sea el equivalente a más de 10 dólares”.