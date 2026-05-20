Precios bajos generan alerta y operativo de fuerzas nacionales en Divinas Mall

Desde la mañana a las 8:00 efectivos trabajan en el interior del local, aunque no se confirmaron detalles sobre la intervención.

Se sospecha que el operativo está relacionado con irregularidades en las ofertas de productos.

Clientes informaron que las prendas se ofrecían a precios muy bajos, lo que generó interés en la compra.

Ofrecían descuentos significativos, donde una campera de 20 mil pesos podía costar hasta 5 mil si se compraban tres.

Muchos llegaron al lugar atraídos por estas promociones, pero se encontraron con las puertas cerradas.

El procedimiento podría durar varias horas, afectando a quienes esperaban realizar sus compras.