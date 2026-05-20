Una pelea en las puertas del ex Colegio Nacional N°5080 provocó un operativo policial

El incidente ocurrió ayer a las 18.30, cuando se reportaron desórdenes entre jóvenes.

Al llegar, la policía vio a varios participantes intentando escapar.

Un transeúnte alertó sobre un joven sospechoso, quien tenía un machete y un cuchillo en su mochila.

El problema se habría originado por viejas disputas entre los diferentes turnos del colegio

En total, cuatro menores y un mayor de edad fueron demorados y quedaron a disposición de la justicia.

Al respecto, el oficial Juan Posadas del área de Prensa de la Policía de Salta, detalló que los directivos del Colegio Ex Nacional informaron sobre un enfrentamiento entre estudiantes, lo que llevó a la intervención policial en el lugar.

También explicó que se detuvo a cinco adolescentes, se incautaron armas blancas y no se registraron denuncias por lesiones.