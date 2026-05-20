Falleció César “Ñato” Alcoba, ex integrante de Los Sauzales

El presentador, autor y ex integrante de Los Sauzales, nació en Embarcación. Su padre Victor “Azuquita” Alcoba le inculcó el amor por la música y lo inscribió en la escuela José Lo Giudice. En su adolescencia se presentó como solista en el Festival de la Canción Estudiantil obteniendo el tercer premio. Además fue integrante del Coro Santa Maria del Camino de la Iglesia Santa Teresa y del Coro Ars Nova.

En 1987 conoce a “Kike” y Guillermo Villagra, con quienes funda el conjunto Los Sauzales. Con la conocida agrupación recorrieron los diversos escenarios y festivales de Salta y de todo el país.

En el año 2002 integra el conjunto Tiempo Salteño junto a José Alvarez , Marcelo Mena y Miguel Saavedra. En 2005 regresa a Los Sauzales y es en este momento cuando comienza a dar a conocer su lado de compositor y autor de temas.

Al final de su vida se desempeñó como el maestro de ceremonias de la peña Chaqueño Palavecino en Salta. Tras una larga lucha por su salud, falleció en la jornada de hoy.