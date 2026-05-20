A 90 años de su natalicio, Salta honra a Mercedes Sosa

En el marco de las celebraciones por el 90° aniversario del nacimiento de Mercedes Sosa, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta invita a la Gala Oficial Homenaje “Somos Mercedes”, una propuesta que busca poner en valor el legado artístico y cultural de una de las voces más trascendentes de América Latina.

El homenaje estará a cargo del Ballet Folklórico de la Provincia, bajo la dirección general de Daniel Espoz y con dirección artística de Patricia Padilla. La puesta contará además con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, dirigida en esta ocasión por el maestro invitado Sebastián Giraudo, junto a las voces de Alma Carpera y Lucía Guanca.

Las funciones se llevarán a cabo los días 23 y 24 de mayo a las 21 horas en el Teatro Provincial de Salta, donde el público podrá disfrutar de un recorrido por el repertorio folklórico más emblemático de la artista homenajeada. La propuesta articula la potencia expresiva de la danza con la profundidad de la música sinfónica, dando lugar a una puesta escénica que reinterpreta su obra desde una mirada contemporánea y colectiva.

Las entradas pueden adquirirse de manera virtual a través de la plataforma vamos.gob.ar o en la boletería del teatro mediante código QR, tarjetas de débito o crédito. Se solicita puntualidad al público y se recuerda que no está permitido el ingreso a la sala con bebidas ni alimentos. Asimismo, estudiantes y jubilados podrán acceder a entradas gratuitas con cupo limitado, presentando la documentación correspondiente en boletería.

En paralelo a las funciones, el Teatro Provincial será sede de la Feria Patria, una propuesta de acceso libre y gratuito que se desarrollará los días 23, 24 y 25 de mayo en doble turno, de 9 a 13 y de 17 a 21.