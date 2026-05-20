Vecinos de zona sur se sumaron a la evaluación y detección de cataratas

El operativo integral denominado “Salta Libre de Cataratas» continúa recorriendo los barrios de la ciudad. En la ocasión, llegó al CIC “Cabo Luis Guillermo Sevilla” de barrio Limache, donde la Municipalidad de Salta y Fundación Saravia Olmos acercaron la atención a 150 personas.

Los pacientes fueron evaluados por especialistas, detectando o no diagnóstico por cataratas. Quienes, fueron diagnosticados y cumplían con los requisitos, serán derivados a la entidad social para la realización de estudios más profundos y así proceder a la fecha de cirugía sin costo.

Candelaria Sola, médica oftalmóloga, destacó la organización y explicó como inicia la opacidad del cristalino y como afecta en la vida diaria.

Los profesionales continuarán visitando los barrios para analizar los perfiles de los pacientes. A fin de mes se procederá a las operaciones de los vecinos que fueron atendidos en los Centros Integradores de Asunción y Constitución.