Cobertura de SAETA por la Fiesta Chica en honor al Cristo de Sumalao

Este sábado darán inicio las misas y actividades previas a la “Fiesta Chica en honor del Señor de Sumalao”, que desde muy temprano, ya el domingo, reunirá a fieles de toda la región.

Como cada año SAETA habilitará servicios de refuerzo que se sumarán a los habituales y que partirán desde la parada de San Martín y Lavalle, en el Complejo Teleférico Salta.

SABADO 23 DE MAYO:

DOMINGO 24 DE MAYO

El domingo desde las 4.55 los servicios de refuerzo iniciarán su diagrama con frecuencias promedio de 8 minutos.

El recorrido será el siguiente:

Ida: Parque San Martín (Complejo Teleférico Salta) – Av. San Martín – Jujuy – Paraguay – Ex. Combatientes de Malvinas – Ruta nacional Nº 68 – Cerrillos (por RN 68) – La Merced - por San Jerónimo a Sumalao (por Ruta Nº 15) – parada final en la Escuela de Sumalao.

Retorno: Ruta nacional 68 por San Jerónimo – La Merced – Cerrillos - Ex. Combatientes de Malvinas – Av. Paraguay – V. Tedín – Av. Chile – Pellegrini – Mendoza – Santa Fe - Urquiza – Pje. Saravia - Av. Hipólito Irigoyen – Av. San Martín (Complejo Teleférico Salta).

Tarifa: $1450

Rezo de la novena

Desde el lunes 25 al jueves 28 se habilitarán coches de refuerzo para los fieles que asistan al rezo de la novena de Sumalao. Estos coches partirán a las 15.30 y 15.45, previendo su salida hacia la ciudad de Salta a las 18.30 y 18.40 horas.

El viernes 29, se retomará el diagrama correspondiente a las misas de los siete viernes previos a la Fiesta grande. Los coches partirán de San Martín y Lavalle a las 7.30, 9.30, 9.45, 15.30, 15.45 y 17.30 hs con horario de regreso desde la escuela de Sumalao para las 10.30, 12.30, 12.40, 18.30, 18.40 hs 20.30 horas.