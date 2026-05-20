Este jueves, Masterclass para aprender a cocinar el auténtico locro salteño

El ciclo de capacitaciones de cocina regional continuará durante todo el mes. Este jueves 21 de mayo de 17 a 19 hs. en el Centro Vecinal de barrio Miguel Araoz, ubicado en calle Diario La Nación Nº 3547 se realizará la Masterclass para aprender a cocinar el auténtico locro salteño.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y estará a cargo de Carlitos Reynaga y su equipo, quienes brindarán técnicas, recetas y secretos para la preparación de locro salteño a la brasa y en cocina tradicional.

Además, durante la jornada también se elaborarán comidas y postres típicos como turrón salteño, buñuelos, api y torta argentina. Los vecinos interesados en participar podrán inscribirse enviando un mensaje vía WhatsApp al 3875773377.

Desde el área anticiparon que esta actividad será la antesala del gran Concurso de Locro que se realizará durante la primera semana de junio en el Parque Sur.