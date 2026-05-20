El viernes habrá una jornada de capacitación sobre la donación voluntaria de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia realizará, el viernes 22, una “Jornada Provincial de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre: Herramientas y Estrategias para Equipos de Hemoterapia”.

La actividad tendrá lugar en el salón de usos múltiples de ese organismo, de 7 a 13 horas. Es gratuita, tiene cupo para 70 participantes y requiere inscripción enviando un email a http://calidadcrhsalta@gmail.com, indicando nombre completo, DNI, profesión y lugar de trabajo.

La capacitación está destinada a médicos, bioquímicos, licenciados y técnicos en hemoterapia, comunicadores sociales y personal que trabaja en la promoción de la donación voluntaria de sangre.

El curso tiene como objetivo reafirmar y actualizar conocimientos sobre comunicación, planificación y evaluación, con el fin de optimizar las acciones de promoción de la donación voluntaria de sangre.

Además, busca analizar la situación actual de la donación y su impacto en el sistema de salud, fortalecer estrategias y mensajes de promoción, reconocer el potencial de las redes sociales para la captación de donantes y brindar herramientas prácticas para la organización de colectas externas, a partir del análisis de experiencias y buenas prácticas.

Los paneles que se presentarán son los siguientes:

· “La donación de sangre como estrategia sanitaria”, a cargo de la jefa del Laboratorio de Biología Molecular del Centro Regional de Hemoterapia de Salta, Silvana Luna.

· “Planificación de acciones de promoción” y “Comunicación y promoción de la donación”, por la directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Laura González.

· “Organización de colectas externas en el Centro Regional de Hemoterapia de Salta”, a cargo de la supervisora de Registro, Promoción y Hemodonación, Marcela Espinoza.

· “Organización de colectas externas en el Servicio Transfusional del hospital Señor del Milagro”, por la jefa del Servicio Transfusional del hospital Señor del Milagro, Érica Lobo.

· “Organización de colectas externas en el banco de sangre intrahospitalario – Hospital San Bernardo”, a cargo de la jefa del servicio de Hemoterapia del hospital San Bernardo, Claudia Basile.

Por último, habrá un intercambio sobre las experiencias y buenas prácticas de promoción de la donación voluntaria de sangre a cargo de todas las profesionales disertantes.

Modificación de horario

El Centro Regional de Hemoterapia atenderá a donantes voluntarios de sangre, el viernes 15, de 13 a 17 horas.

La alteración en el horario de atención es únicamente para ese día, dado que todo el equipo de salud de ese organismo estará participando en esa jornada.

Los otros días, se continuará con el horario habitual de la institución, es decir, de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.

Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. El Organismo cuenta con la página web https://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/