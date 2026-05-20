Salta celebra la Semana de Mayo con una variada agenda cultural, deportiva y gastronómica

En el marco de las festividades por el 25 de Mayo, la Provincia desplegará un abanico de propuestas diseñadas para resaltar la identidad local. Esta agenda integral invita a residentes y visitantes a sumergirse en experiencias que combinan música, sabores regionales y competencias atléticas en distintos puntos del territorio salteño.

La programación que se extiende durante toda la semana previa al feriado nacional incluye desde eventos patrios tradicionales hasta ferias gastronómicas, actividades en bodegas y encuentros culturales de gran relieve.

Cachi

22 de mayo: Rodada urbana, circuito de pedestrismo. Punto de partida en la plaza principal. 18.30 h.

23 de mayo: Astros & Vino. Una noche en Miraluna donde el vino, la gastronomía y el universo se encuentran en medio de los Valles Calchaquíes. Miraluna Bodegas & Cabañas. 18.30 h.

24 de mayo: Biatlón Patrio – 25 de mayo. Circuito Payogasta - Cachi. 9 h.

25 de mayo: Acto cívico 216º Aniversario de la Revolución de mayo. Plaza principal. 10 h.

Cafayate

Del 14 de mayo al 7 de junio: “Deidades Andinas. Naturaleza Sagrada”. Muestra itinerante en el Museo de la Vid y el Vino. 9 a 18 h.

Chicoana

24 de mayo: Chicoana Running. Una experiencia entre paisajes naturales con circuitos de 21K, 10K y 5K.

El Jardín

24 de mayo: Fiestas Patronales en honor a María Auxiliadora con actividades culturales y religiosas.

El Tala

24 de mayo: Velada patriótica víspera del 25 de Mayo. Una noche dedicada a la historia y las tradiciones argentinas. 20 h.

Isla de Cañas

24 de mayo: Desafío Orán - Isla de Cañas. Competencia de 40K y 65K entre yungas y ríos.

Nazareno

23 de mayo: 28º edición del Festival de la Papa Andina, celebrando las raíces, tradiciones y el tesoro de la tierra. Cancha de Poscaya.

Orán

24 de mayo: Desafío Orán - Isla de Cañas. Competencia de 40K y 65K entre yungas y ríos.

19, 23, 24, y 25 de mayo: Mundialito Halconcitos. Torneo de fútbol infantil en el Polideportivo Paz y Bien.

25 de mayo: Feria de emprendedores y artesanos con productos regionales y gastronomía local. Plaza San Martín.

Rosario de la Frontera

24 de mayo: “Scheherezade”. El Ballet de la provincia de Salta presentará la obra inspirada en Las mil y una noches. Nuevo Cine Teatro Güemes.

Rosario de Lerma

23 de mayo: Rosario le canta a la Patria. Predio Buen Retiro. 19 h.

Salta Capital

20 de mayo: Ciclo de Catas. Degustación guiada por la sommelier Carolina Pavichevich en Café del Tiempo.

23 y 24 de mayo: TC2000 en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

23 de mayo: Divididos en el Estadio Delmi.

23 de mayo: Expo Bodegas. Degustaciones, foodtrucks, DJ se, y runway show junto a más de 20 bodegas del país. 20 h.

23 y 24 de mayo: Gala homenaje “Somos Mercedes”. Espectáculo del Ballet Folklórico de la Provincia y la Orquesta Sinfónica de Salta en homenaje a Mercedes Sosa. Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

23 al 25 de mayo: Feria Patria en el Teatro Provincial. Entrada libre y gratuita.

24 de mayo: La Gran Peña de Los Nocheros. Patio de La Roka. 18 h.

25 de mayo: Desfile de Academias Folklóricas del NOA. Plaza 9 de Julio. 15 h.

25 de mayo: Encuentro Provincial de Academias Folklóricas del NOA. Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. 16 h.

25 de mayo: Milonga Patria. Jornada de baile y locro patrio en ATE. 13 h.

San Carlos

23 de mayo: 4° Feria de la Miel. Feria de artesanos y emprendedores. Plaza 4 de Noviembre. 10 h.

23 de mayo: 1° Encuentro Interpromo Calchaquí. Concentración en Plaza 4 de Noviembre. 20 h.

24 de mayo: Actividades del Club Hípico Santa Isabel. 11 h.

24 de mayo: Concurso del locro, mazamorra y pastelitos con festival de artistas y ballets locales. 12:30 h. Plaza 4 de Noviembre.

24 de mayo: San Carlos, se hace Patria. Velada Patriótica. 19 h. Plaza 4 de Noviembre.

San Lorenzo

20 de mayo: Cena de Pasos. Experiencia gastronómica maridada junto a Piattelli Vineyards en Negroni Salta. 20:30 h.

Metán

25 de mayo: Gran Fiesta Patria. Música, danzas, feria de emprendedores, y premiación del concurso de la Escarapela en el Paseo La Estación. 15 h.

El cronograma completo con detalles de horarios y ubicaciones se encuentra disponible en el sitio oficial http://calendar.turismosalta.gov.ar/

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recomienda a quienes visiten Salta optar por alojamientos y servicios turísticos habilitados oficialmente, los cuales pueden consultarse en http://visitsalta.ar/alojamientos a fin de garantizar una estadía segura y de calidad.