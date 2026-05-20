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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Más de 18 mil dosis de drogas incautadas en distintos procedimientos policiales

El trabajo se realizó durante la última semana en Capital, Orán, Tartagal, Joaquín V. González, Metán, Cafayate y Colonia Santa Rosa. Doce personas fueron detenidas por comercialización de sustancias prohibidas. Hubo allanamientos e intervenciones en la vía pública. Algunos operativos se originaron a partir de denuncias web.

Salta Hoy

20 / 05 / 2026

 

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La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó adelante, durante la última semana, 92 procedimientos en la vía pública y 12 allanamientos por comercialización de droga en distintos barrios de la provincia.

En este marco, 12 personas fueron detenidas y se incautaron más de 18 mil dosis de cocaína y marihuana. Algunas investigaciones se iniciaron a partir de denuncias web anónimas.

El trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Tartagal, Joaquín V. González, Metán, Cafayate y Colonia Santa Rosa.

Cabe destacar que en Salta se desarrolla un importante trabajo integral de lucha contra el micro y macro tráfico, articulando acciones con distintos organismos del Estado provincial y nacional, el Ministerio Público Fiscal y los juzgados provinciales y federales, según corresponda.

Durante el período 2025 se realizaron miles de procedimientos por venta de droga y se incautaron más de 9 millones de dosis de sustancias prohibidas. Además, más de 550 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por narcotráfico.

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