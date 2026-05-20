Más de 18 mil dosis de drogas incautadas en distintos procedimientos policiales

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó adelante, durante la última semana, 92 procedimientos en la vía pública y 12 allanamientos por comercialización de droga en distintos barrios de la provincia.

En este marco, 12 personas fueron detenidas y se incautaron más de 18 mil dosis de cocaína y marihuana. Algunas investigaciones se iniciaron a partir de denuncias web anónimas.

El trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Tartagal, Joaquín V. González, Metán, Cafayate y Colonia Santa Rosa.

Cabe destacar que en Salta se desarrolla un importante trabajo integral de lucha contra el micro y macro tráfico, articulando acciones con distintos organismos del Estado provincial y nacional, el Ministerio Público Fiscal y los juzgados provinciales y federales, según corresponda.

Durante el período 2025 se realizaron miles de procedimientos por venta de droga y se incautaron más de 9 millones de dosis de sustancias prohibidas. Además, más de 550 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por narcotráfico.