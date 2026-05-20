El San Bernardo inauguró un nuevo espacio de Hospital de Día

El hospital San Bernardo inauguró un nuevo espacio de Hospital de Día, destinado a optimizar la atención ambulatoria y mejorar la coordinación entre los distintos equipos de salud.

La unidad funciona de 7 a 21 y está orientada a pacientes que requieren internaciones de corta o mediana estancia, permitiendo realizar tratamientos e infusión de medicación sin necesidad de una internación prolongada, posibilitando que el paciente regrese a su hogar el mismo día.



El área, que depende del Programa de Enfermería y está a cargo de la licenciada Lorena Morales, fue diseñada para fortalecer la capacidad asistencial del hospital y agilizar los procesos de atención.

El nuevo espacio cuenta con 15 sillones, sala de preparación de medicación, estación de enfermería, sala de procedimientos, área de registro y un sector destinado al control de peso y talla. Además, fue equipado especialmente para la atención de pacientes que requieren monitorización cardíaca.



El gerente del hospital San Bernardo, Pablo Salomón, destacó el proceso de refuncionalización que viene llevando adelante la institución y señaló que “es una satisfacción muy grande poder concretar esta obra realizada íntegramente con fondos propios del Hospital San Bernardo, porque nos permite seguir fortaleciendo los servicios y mejorar la calidad de atención que brindamos a nuestros pacientes”.

El Hospital de Día recibe pacientes derivados de distintos servicios, entre ellos el Departamento de Insuficiencia Cardíaca, Hemato-Oncología, Neurología, Oncología, Cuidados Paliativos, Unidad del Dolor, Clínica Médica, Reumatología y Gastroenterología.

Asimismo, la unidad cuenta con un equipo interdisciplinario y seguimiento médico de acuerdo con los distintos protocolos de atención establecidos para cada patología.