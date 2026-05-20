En el barrio 15 de Febrero se realizó un nuevo operativo de descacharrado

En el marco del Plan de Lucha Contra el Dengue, la Municipalidad llevó adelante un nuevo operativo de descacharrado con el objetivo de erradicar todo tipo de elemento que favorezca la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, trasmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “en esta ocasión trabajos en el barrio 15 de Febrero, ubicado en la zona norte de la ciudad, de donde logramos retirar 40 toneladas de residuos”.

“Estamos muy satisfechos con la buena participación de la gente que entiende que acopiar elementos que contienen el agua de lluvia o del riego pueden favorecer a la conformación de criaderos del mosquito vector”, remarcó el funcionario.

Es importante destacar que, desde el inicio de la gestión ya se llevan retiradas 1.900 toneladas.

Para coordinar el operativo, el personal de la Patrulla Ambiental Municipal, de Atención Primaria de la Salud (APS) y de Salud Provincial, avisarán puerta a puerta a las familias de las zonas involucradas.

Organizan y participan: Municipalidad de Salta a través de la Dirección de Residuos Especiales, Patrulla Ambiental, personal del 105 y Espacios Verdes; Gobierno de la provincia a través de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, de la Dirección de APS (Atención Primaria de la Salud) y la Policía Comunitaria; Ministerio de Salud de ⁠Nación a través del Programa de Vectores y el Ejército Argentino.