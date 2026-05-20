Hasta el sábado continúa la Semana de la Miel en Salta

El 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas, una fecha destinada a generar conciencia sobre la importancia de las polinizadoras para la biodiversidad y la producción de alimentos.

En este contexto, el Ministerio de Producción y Minería acompaña las actividades de la Semana de la Miel 2026, bajo el lema “Más Miel, Más Vida”.

Las acciones son impulsadas junto a la Mesa Apícola Provincial y el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, y tienen como objetivo promover el consumo de miel producida en Salta. También, visibilizar el enorme potencial apícola local, por nuestra diversidad geográfica y de flora.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario trabaja junto a los productores en los siguientes ejes:

Productividad: aumentar la escala de producción de las colmenas.

Integración de la cadena: incorporar salas de extracción y fraccionado local.

Valor agregado: impulsar la denominación de origen (según el origen floral y geográfico de Salta) para maximizar el beneficio económico del productor.

Calidad y mercados: brindar acompañamiento permanente en gestión de calidad y acceso a nuevos mercados comerciales.

A través de la apicultura salteña se busca alcanzar un impacto a nivel integral, mejorando la calidad de vida de las comunidades locales, consolidar un equipo de trabajo público-privado y asegurar la supervivencia de las abejas como agentes polinizadores esenciales.

Desde el pasado 14 de mayo y hasta el sábado 24 se realiza degustación y venta de mieles salteñas, muestras de indumentaria apícola y herramientas, charlas informativas, capacitaciones, talleres de cocina con miel, y visitas a apiarios.

Durante estos días las actividades se desarrollan en Metán, El Galpón, Coronel Juan Solá, Santa Victoria Este, San Carlos, Cafayate, Salta Capital, Pichanal y El Jardín.