China y Estados Unidos acordaron negociar una reducción recíproca de aranceles

China y Estados Unidos acordaron, en principio, negociar, en el marco del consejo comercial, un acuerdo marco de reducción recíproca de aranceles sobre productos por un valor equivalente a 30.000 millones de dólares o más por cada parte, anunció este miércoles el Ministerio de Comercio en Pekín.

Se espera que los productos en cuestión, según lo acordado por ambas partes, se beneficien de aranceles de la categoría de nación más favorecida o incluso de tasas más bajas, comentó un funcionario de la cartera al detallar los resultados preliminares de las consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos celebradas recientemente.

Referencia para la cooperación abierta en el orden mundial

De acuerdo con el funcionario, una vez puesto en práctica, el acuerdo no solo contribuirá a estabilizar y ampliar el comercio bilateral entre China y Estados Unidos, sino que también servirá como una referencia útil para la cooperación abierta en el orden mundial.

Los equipos económicos y comerciales de ambas partes mantendrán una estrecha comunicación, elaborarán los detalles del acuerdo e impulsarán su implementación lo antes posible, agregó el funcionario.