La carrera del TC2000 ya se palpita en Salta con una gran presentación abierta al público

Este viernes 22 de mayo, a partir de las 18, la Plaza 9 de Julio se transformará en el escenario de una gran acción promocional de la categoría automovilística TC 2000. Durante el encuentro abierto a todo el público, los asistentes podrán disfrutar de los autos de competición en exhibición, interactuar con los protagonistas en la firma de autógrafos y participar por sorteos de entradas.

En la presentación participarán destacados pilotos, entre ellos Franco Vivian y Franco Morillo (del equipo YPF Elaion Auro Pro Racing), Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) y Facundo Aldrighetti (representante del Honda YPF Racing).

Esta propuesta interactiva y cercana con los vecinos será la antesala oficial de la cuarta fecha del 47° Campeonato Argentino de TC2000 YPF Energía Argentina, anticipando el esperado regreso de la especialidad al Autódromo Martín Miguel de Güemes, previsto para los días 23 y 24 de mayo junto al Zonal del NOA.

La organización recordó que las entradas para la competencia ya están disponibles de manera online a través de la plataforma https://norteticket.com/, mientras que el cronograma completo de actividades puede consultarse en los canales oficiales de la categoría.