Hantavirus: Salud Pública emitió un reporte confirmando 17 casos en la provincia

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, dio a conocer el estado de situación del hantavirus en Salta desde el inicio del año hasta la Semana Epidemiológica 19. Los datos, obtenidos mediante el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), detallan la distribución de casos, los índices de letalidad y las zonas afectadas.

De acuerdo con el informe oficial, en este período se notificaron un total de 166 casos sospechosos en todo el territorio provincial. Tras los análisis de laboratorio y diagnósticos diferenciales pertinentes, se confirmaron 17 casos positivos (10.24 %) y otros 2 permanecen catalogados como probables (1.20 %), habiéndose descartado el resto de las notificaciones.

En cuanto a la distribución geográfica de los 17 pacientes confirmados, el departamento de Orán registra el mayor volumen con 12 personas afectadas, seguido por el departamento General José de San Martín con 4 casos, y General Güemes con 1 caso. Las autoridades indicaron que el último positivo detectado en la semana 19 corresponde a un residente de la localidad de General Mosconi y se encuentra actualmente en proceso de investigación epidemiológica en terreno.

Respecto a las edades de las personas afectadas, el virus ha mostrado una mayor incidencia en la población adulta: 14 de los pacientes confirmados tienen 20 años o más, mientras que los 3 restantes corresponden a menores de 20 años.

Vigilancia de fallecimientos y perfil de riesgo

El reporte epidemiológico confirmó el fallecimiento de 6 personas a causa de la enfermedad en lo que va del año, lo que representa una tasa de letalidad del 35.29 %. La totalidad de las víctimas fatales superaba los 20 años de edad.

Los decesos por localidad de residencia se distribuyen de la siguiente manera: 3 en San Ramón de la Nueva Orán, 1 en Colonia Santa Rosa, 1 en General Mosconi y 1 en Tartagal.

Las investigaciones de los nexos epidemiológicos revelaron que cuatro de los fallecidos desempeñaban tareas laborales con un alto potencial de exposición ambiental en áreas de riesgo: 2 de ellos eran trabajadores de frontera y otros 2 pertenecían a las fuerzas de seguridad, específicamente a la Gendarmería Nacional.

Pautas de prevención

Teniendo en cuenta que el hantavirus se transmite por el contacto o la inhalación de secreciones (orina, saliva y excrementos) del ratón colilargo, la cartera sanitaria insiste en la necesidad de adoptar hábitos higiénicos estrictos en viviendas y espacios laborales rurales:

Ventilación de espacios: Antes de ingresar a lugares que han permanecido cerrados (galpones, depósitos o viviendas deshabitadas), es indispensable abrir puertas y ventanas y permitir la circulación del aire durante al menos 30 minutos sin permanecer en el interior.

Limpieza húmeda: Se prohíbe terminantemente barrer de manera seca para evitar levantar polvo que pueda contener partículas virales. Se debe rociar el suelo previamente con una solución de agua y lavandina, y luego limpiar utilizando trapos húmedos y protección respiratoria (barbijo o pañuelo).

Mantenimiento ambiental: Mantener los patios limpios y el pasto corto en los alrededores de los domicilios. Sellar grietas en paredes o cimientos para impedir el ingreso de roedores y almacenar alimentos y granos en recipientes herméticos con tapa.

Medidas al aire libre: Quienes realicen desmalezado o actividades en zonas rurales deben vestir ropa protectora, calzado cerrado y evitar recostarse directamente sobre el suelo en áreas de vegetación densa.

Signos de alarma y consulta médica

El Ministerio de Salud recuerda que los síntomas iniciales del hantavirus pueden ser similares a los de un cuadro gripal común, pero su evolución posterior puede ser grave. Se debe concurrir urgentemente al centro de salud u hospital más cercano si se presenta de forma repentina:

Fiebre alta.

Dolores musculares generalizados (especialmente en la espalda y extremidades).

Dolor de cabeza, náuseas, vómitos o dolor abdominal.

Dificultad respiratoria o falta de aire (síntoma de alerta máxima).

Es fundamental que la persona manifieste al equipo médico si estuvo en zonas rurales, campos o galpones cerrados en las últimas semanas, ya que el diagnóstico temprano resulta determinante para la evolución del paciente.