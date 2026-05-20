El 65% de la población objetivo ya fue inmunizada contra la gripe en Salta

El Ministerio de Salud Pública informó que, desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe, el 11 de marzo, ya se han aplicado 163.449 dosis antigripales en la provincia.

Esta cifra representa el 65,4% del total de los grupos habilitados para darse este inmunizante, estimado en 250 mil personas.

En relación con la población objetivo, hasta el 19 de mayo, se vacunó el 89,2% del personal de salud, el 60,4% de embarazadas y el 58% de bebés de entre 6 y 24 meses con una dosis y el 38,5% con la segunda dosis.

Además, se administraron 57.151 dosis a mayores de 65 años y 49.642 a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, dijo que las vacunas están disponibles en todos los hospitales y centros de salud y que es importante que las personas se la apliquen.

“Este biológico no evita la enfermedad, pero sí reduce las complicaciones, hospitalización, muerte y secuelas ocasionadas por el virus influenza”, explicó la profesional.

Agregó que “la vacuna es una gran herramienta que permite salvar vidas, dado que la gripe puede ser grave, sobre todo en bebés, adultos mayores y en pacientes con comorbilidades”.

Jure instó a los padres y tutores de bebés, de entre 6 y 24 meses, a iniciar o completar esquema para garantizar la protección en épocas donde la circulación viral suele aumentar.

Situación epidemiológica

Según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, desde el 1 de enero y hasta el 9 de mayo, en Salta se notificaron 9338 casos de síndrome gripal.

Los virus que circulan son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rhinovirus.

El rango etario más afectado en este periodo es el comprendido entre los 5 y 9 años, con 1459 casos, lo que representa el 15,6% del total.

Seguido por los adolescentes de 10 a 14 años, con 1119 casos; y por los jóvenes de 25 a 34 años, con 1118 casos.

La jefa del programa de Vigilancia Epidemiológica, Vanina Galván, informó que, en la semana epidemiológica 18, comprendida entre el 3 y el 9 de mayo, hubo 94 pacientes hospitalizados en la provincia y ninguno de ellos requirió de internación en unidad de cuidados intensivos.

Desde el inicio del año, se han hospitalizado 1266 pacientes, es decir, el 13,5% de los positivos notificados. Capital, Anta y San Martín son los departamentos que mayor internación han registrado.

Cabe destacar que, a la fecha, no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia.