Caso María José Cabrera: 18 años de prisión para Federico López

En su fallo, el juez condenó al conductor del vehículo a la pena de 18 años de prisión efectiva por considerarlo autor del delito de homicidio simple y de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal (causa acumulada), en concurso real. Ordenó su traslado a la Unidad Carcelaria 1 y dispuso la extracción de material genético para su inscripción en los bancos de datos correspondientes.

El segundo acusado (25) resultó absuelto en forma lisa y llana del delito de homicidio calificado por alevosía en calidad de partícipe secundario. Se ordenó su inmediata libertad.

El juez ordenó remitir copias de las actuaciones a la fiscalía de turno ante la posible comisión de un delito por parte de tres testigos que declararon durante la audiencia de debate.

Según constaba en la acusación, la madrugada del 3 de diciembre de 2023, el automóvil conducido por uno de los acusados atropelló intencionalmente a María José Cabrera y, seguidamente se dio a la fuga. Su hermano estuvo presente en el lugar, a bordo de otro vehículo, y huyó por detrás. La víctima falleció días después (20 de diciembre) en el hospital por shock séptico secundario a politraumatismo.

El juicio unipersonal es presidido por el juez Marcelo Rubio. Por el Ministerio Público intervino la fiscal Luján Sodero Calvet. La defensa estuvo a cargo de Pedro Curotto y María de la Paz Saravia. En la querella actuó Diego Torres.