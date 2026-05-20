Cinco jóvenes demorados tras una gresca en la vía pública

El fiscal penal interino de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), Esteban Martearena, interviene en las actuaciones iniciadas tras una gresca ocurrida la noche del martes 19 de mayo en inmediaciones de un establecimiento educativo, sobre calle Juramento y Paseo Güemes, donde cinco jóvenes fueron demorados, tres de ellos con armas blancas.

En el hecho se labraron infracciones contravencionales por presunta violación a los artículos 45, por incitación a la violencia en lugares públicos; 54, por portación de elementos aptos para agredir; y 78, por desobediencia a la autoridad.

La UFICON tomó intervención luego de que efectivos policiales fueran alertados por transeúntes sobre una pelea planificada entre alumnos del establecimiento. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un grupo de jóvenes en el ingreso de la institución, quienes comenzaron a dispersarse en distintas direcciones.

Durante el operativo, una mujer indicó que uno de los adolescentes se encontraba en el sector de las escaleras con dos mochilas y en actitud sospechosa, señalándolo además como partícipe de la gresca. Personal de la División Ciclista de Acción Rápida demoró al adolescente, que portaba un cuchillo. Posteriormente, otro estudiante de 16 años, fue interceptado con un cuchillo de tamaño mediano con mango de madera y una hoja de machete deteriorada que llevaba en una mochila.

Las actuaciones se realizaron en presencia de directivos y personal administrativo de las instituciones educativas, quienes informaron que momentos antes se había producido una pelea entre alumnos y señalaron que el día anterior ya se habían registrado hechos similares en la zona.

Las autoridades radicaron denuncias. La directora del establecimiento educativo manifestó haber observado a un grupo de seis jóvenes con intenciones de enfrentarse en la vereda y relató que luego se desplazaron hacia calle Juramento, donde fueron interceptados por la Policía.

Más tarde, los efectivos demoraron a otro joven que portaba un cuchillo y a dos más vinculados al hecho. Los cinco demorados fueron trasladados a la Comisaría Primera.

El fiscal Martearena dispuso la notificación y posterior retiro de los menores por parte de sus padres o tutores, el secuestro de las armas y la citación de los involucrados, junto a sus padres en el caso de los menores de edad, a sede fiscal.

También se solicitó al Centro de Videovigilancia el relevamiento de cámaras de seguridad para establecer la participación de los involucrados en la gresca.