El Ingenio San Martín del Tabacal fortalece el empleo en la provincia
Se encuentra en marcha la zafra 2026 de Seaboard Energías Renovables y Alimentos.
Salta Hoy
20 / 05 / 2026
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El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, visitó el ingenio y fue recibido por el CEO Juan Sörös y su equipo.
Juntos, recorrieron la planta para conocer las nuevas inversiones en trapiche y molienda.
Estas mejoras aumentarán la capacidad operativa y la eficiencia energética.
El ingenio está ubicado en la localidad de Hipólito Yrigoyen, departamento Orán. Emplea a 1.430 trabajadores directos y genera 2.600 puestos indirectos.