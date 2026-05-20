El Ingenio San Martín del Tabacal fortalece el empleo en la provincia

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, visitó el ingenio y fue recibido por el CEO Juan Sörös y su equipo.

Juntos, recorrieron la planta para conocer las nuevas inversiones en trapiche y molienda.

Estas mejoras aumentarán la capacidad operativa y la eficiencia energética.

El ingenio está ubicado en la localidad de Hipólito Yrigoyen, departamento Orán. Emplea a 1.430 trabajadores directos y genera 2.600 puestos indirectos.