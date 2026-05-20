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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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El Ingenio San Martín del Tabacal fortalece el empleo en la provincia

Se encuentra en marcha la zafra 2026 de Seaboard Energías Renovables y Alimentos.

Salta Hoy

20 / 05 / 2026

 

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El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, visitó el ingenio y fue recibido por el CEO Juan Sörös y su equipo. 

Juntos, recorrieron la planta para conocer las nuevas inversiones en trapiche y molienda. 

Estas mejoras aumentarán la capacidad operativa y la eficiencia energética. 

El ingenio está ubicado en la localidad de Hipólito Yrigoyen, departamento Orán. Emplea a 1.430 trabajadores directos y genera 2.600 puestos indirectos.

 

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