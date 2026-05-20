Operativo en el norte para recapturar a dos evadidos de la Comisaría de Embarcación
Los fugitivos son Esteban David Rojas y Omar Nicolás Pita, ambos de 30 años.
Salta Hoy
20 / 05 / 2026
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Distintas áreas operativas y unidades especiales de la Policía están trabajando en la búsqueda.
La coordinación se realiza a través del Centro de Coordinación Operativa.
También intervienen la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal.
Se solicita a la comunidad que aporte cualquier información al Sistema de Emergencia 911 o la comisaría más cercana a su domicilio.