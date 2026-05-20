Operativo en el norte para recapturar a dos evadidos de la Comisaría de Embarcación

Distintas áreas operativas y unidades especiales de la Policía están trabajando en la búsqueda.

La coordinación se realiza a través del Centro de Coordinación Operativa.

También intervienen la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal.

Se solicita a la comunidad que aporte cualquier información al Sistema de Emergencia 911 o la comisaría más cercana a su domicilio.