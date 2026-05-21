Conductor irresponsable se da a la fuga tras un accidente donde no hubo heridos

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Uno de los autos era conducido por una mujer de 36 años, quien iba acompañada.

El impacto dañó gravemente la parte delantera del vehículo, especialmente en el lateral derecho.

Tras el siniestro vial, el conductor del otro Surán se detuvo unos metros adelante, bajó del auto, pero luego se fue sin dejar sus datos.

La señora observó que el hombre subió a su vehículo blanco y se marchó.

Afortunadamente, no hubo lesionados, pero las autoridades recomendaron al conductor que se presente en la seccional segunda para hacerse responsable del incidente.