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Embarcación: Querían robar quirquinchos vivos y fueron descubiertos

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental multaron a dos hombres por caza ilegal, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Código Contravencional.

Salta Hoy

21 / 05 / 2026

 

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La intervención se llevó a cabo en la Ruta Provincial 13 de Pichanal, donde se detectó que transportaban en una motocicleta tres quirquinchos con vida.

Con intervención de la Fiscalía Penal de Pichanal, se procedió al secuestro y a la liberación de los animales.


 

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