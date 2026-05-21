Hoy comienza la demolición del viejo puente de barrio Santa Lucía
En febrero colapsó uno de los tabiques de la antigua estructura y la comuna decidió construir un puente nuevo.
Salta Hoy
21 / 05 / 2026
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Los trabajos tendrán una duración de aproximadamente 45 días por lo que se mantendrán desvíos y cortes en el tránsito.
Posteriormente, se avanzará con la construcción de una nueva estructura que tendrá una extensión superior a los 80 metros y contará con carriles exclusivos para bicicletas y motos.