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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Hoy comienza la demolición del viejo puente de barrio Santa Lucía

En febrero colapsó uno de los tabiques de la antigua estructura y la comuna decidió construir un puente nuevo.

Salta Hoy

21 / 05 / 2026

 

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Los trabajos tendrán una duración de aproximadamente 45 días por lo que se mantendrán desvíos y cortes en el tránsito. 

Posteriormente, se avanzará con la construcción de una nueva estructura que tendrá una extensión superior a los 80 metros y contará con carriles exclusivos para bicicletas y motos.

 

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