Estafa millonaria: Una abuela pierde 25 mil dólares en un engaño telefónico

Primero, una mujer se hizo pasar por su sobrina en un llamado telefónico.

Le dijo que estaba en el banco cambiando dólares viejos porque iban a dejar de tener valor y que había un paro bancario inminente, lo cual era falso, y además era un día sábado.

También le explicó que estaba enferma y que necesitaba el dinero.

En ese instante la damnificada le dijo que iba a consultar con su primo y la delincuente le dijo que precisamente estaba en el banco con su familiar.

Para convencerla, la estafadora mencionó que enviaría a un contador de la entidad bancaria a recoger el dinero.

La abuela, con domicilio en la zona oeste de Salta capital, confiando en la historia, entregó los 25 mil dólares al joven que llegó a su casa.

Tras la entrega, se contactó con su primo y se dio cuenta de la estafa.

Ahora la policía investiga el caso tras la denuncia, pero es poco probable que la señora recupere su dinero.

Fuentes consultadas por Radio Salta confirmaron que se trata de “la estafa con mayor consecuencia económica en lo que va del año”.