Mañana lluviosa: Un camión Mercedes Benz se quedó sin combustible en la zona de El Mirador

Radio Salta confirmó que ocurrió hoy a las 7:30 en el sector donde solo hay dos manos de circulación.

Muchos automóviles quedaron atascados en la zona del Portezuelo y la circulación se restableció a las 8:50, después de una larga espera.

Afortunadamente, el problema fue solo la falta de combustible y no un fallo en los sistemas de frenos del camión como se pensó en un principio.