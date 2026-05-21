Mañana lluviosa: Un camión Mercedes Benz se quedó sin combustible en la zona de El Mirador
Esto causó un gran caos para los vehículos que entraban y salían de la ciudad.
Salta Hoy
21 / 05 / 2026
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Radio Salta confirmó que ocurrió hoy a las 7:30 en el sector donde solo hay dos manos de circulación.
Muchos automóviles quedaron atascados en la zona del Portezuelo y la circulación se restableció a las 8:50, después de una larga espera.
Afortunadamente, el problema fue solo la falta de combustible y no un fallo en los sistemas de frenos del camión como se pensó en un principio.