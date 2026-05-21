Napoleón Gambetta: “El PJ debe volver a liderar los destinos de Salta”
El nuevo interventor del Partido Justicialista dijo esta mañana que se realizará un corte contable para detectar si existen las irregularidades que denunció el diputado Romeo Medina.
Salta Hoy
21 / 05 / 2026
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Y anticipó que no dudará en presentar las denuncias correspondientes si descubre algún faltante de dinero.
“Pero no olvidemos que el foco principal de mi función es llamar a elecciones”, expresó.
Indicó que la semana próxima se dará a conocer el cronograma electoral del justicialismo salteño.
Además Gambetta dijo que las puertas de su oficina están abiertas para reunirse con sus compañeros justicialista.