Napoleón Gambetta: “El PJ debe volver a liderar los destinos de Salta”

Y anticipó que no dudará en presentar las denuncias correspondientes si descubre algún faltante de dinero.

“Pero no olvidemos que el foco principal de mi función es llamar a elecciones”, expresó.

Indicó que la semana próxima se dará a conocer el cronograma electoral del justicialismo salteño.

Además Gambetta dijo que las puertas de su oficina están abiertas para reunirse con sus compañeros justicialista.