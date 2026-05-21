Biella: Diputado salteño se negó a apoyar la modificación del régimen de zona fría

Y agregó que los subsidios de zona fría no le afectan ni un centavo a las arcas nacionales.

“Es algo que aportamos todos los argentinos”, dijo.

Enumeró que gran parte de la provincia de Salta se verá afectada por la modificación aprobada este miércoles.

“Una persona que paga 40 mil por el gas al mes, deberá pagar más de 100 mil pesos", expresó.

Dijo que su preocupación era de pasar este proyecto en octubre después del invierno.

Finalmente recordó su propuesta de que el gas del Noa sea provisto por Salta.

A su turno el gobernador Gustavo Sáenz hizo referencia al planteo de zonas cálidas o calientes para obtener subsidios de electricidad en verano.

“Hay muchísimos lugares en la provincia que no tienen gas natural y tenemos que corregir esa asimetría”, dijo al ser consultado sobre los cambios en el proyecto de zonas frías aprobada en el Cámara Baja.