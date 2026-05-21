Federico López fue condenado a 18 años de prisión por el homicidio de María José Cabrera

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El juez Marcelo Rubio dictó la pena por homicidio calificado por alevosía y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra víctima, su expareja.

La fiscal había solicitado penas más severas para ambos, pero solo se cumplió con la condena a Federico.

El caso ocurrió en diciembre de 2023 en Campo Quijano y generó gran conmoción social.