Federico López fue condenado a 18 años de prisión por el homicidio de María José Cabrera
Su hermano, Ramiro Nicolás López, fue absuelto del delito de homicidio y el tribunal ordenó su liberación inmediata.
Salta Hoy
21 / 05 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
El juez Marcelo Rubio dictó la pena por homicidio calificado por alevosía y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra víctima, su expareja.
La fiscal había solicitado penas más severas para ambos, pero solo se cumplió con la condena a Federico.
El caso ocurrió en diciembre de 2023 en Campo Quijano y generó gran conmoción social.