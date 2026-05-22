Joven cadete murió tras chocar con un contenedor en el Barrio Ciudad del Milagro

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El accidente ocurrió anoche cerca de las 23:00 en la avenida 17 de Junio, entre Armada Argentina y Ejército Argentino, zona norte de la ciudad.

El muchacho, con domicilio en Barrio Castañares, trabajaba como cadete en una sandwichería de Ciudad del Milagro.

Como consecuencia del choque de su motocicleta de 110 centímetros cúbicos con el contenedor, resultó con heridas de gravedad y falleció en el lugar.

La policía realizó pericias en la zona, donde se reportó un bache que pudo haber causado el accidente.

Radio Salta pudo confirmar que la víctima llevaba puesto el casco protector.

Este trágico accidente eleva a la víctima número 12 del mes, mientras suman 53 las muertes por accidentes de tránsito en la provincia desde que comenzó el año.



