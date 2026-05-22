Expo inclusiva: Asesoramiento gratuito para personas con discapacidad
Se desarrollará este viernes desde las 17 horas, en el Distrito Cultural Saluzzi, avenida Independencia 910. Esta actividad es organizada por la Municipalidad de Salta junto a 15 organizaciones sociales.
Salta Hoy
22 / 05 / 2026
Se ofrecerá información sobre servicios disponibles, como la tramitación del Certificado Único de Discapacidad CUD y atención con profesionales de la Junta médica.
También información sobre pensiones, además de abogados previsionales que informarán sobre derechos y beneficios.
La atención será personalizada y se realizará por orden de llegada.
Es necesario presentar el DNI para acceder a los servicios.
Además, estarán presentes las empresas Flecha Bus y Veloz del Norte para informar los requisitos para contar con los pasajes gratuitos de viaje.
Esta actividad, es un espacio pensado para acompañar, informar y asistir integralmente a las personas con discapacidad y sus familias.
Ante alguna consulta, podrán comunicarse al número 4160900 interno 1702.