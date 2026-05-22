 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Expo inclusiva: Asesoramiento gratuito para personas con discapacidad

Se desarrollará este viernes desde las 17 horas, en el Distrito Cultural Saluzzi, avenida Independencia 910. Esta actividad es organizada por la Municipalidad de Salta junto a 15 organizaciones sociales.

Salta Hoy

22 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Se ofrecerá información sobre servicios disponibles, como la tramitación del Certificado Único de Discapacidad CUD y atención con profesionales de la Junta médica. 

También información sobre pensiones, además de abogados previsionales que informarán sobre derechos y beneficios. 

La atención será personalizada y se realizará por orden de llegada. 

Es necesario presentar el DNI para acceder a los servicios. 

Además, estarán presentes las empresas Flecha Bus y Veloz del Norte para informar los requisitos para contar con los pasajes gratuitos de viaje.

Esta actividad, es un espacio pensado para acompañar, informar y asistir integralmente a las personas con discapacidad y sus familias.

Ante alguna consulta, podrán comunicarse al número 4160900 interno 1702.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO