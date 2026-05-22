Expo inclusiva: Asesoramiento gratuito para personas con discapacidad

Se ofrecerá información sobre servicios disponibles, como la tramitación del Certificado Único de Discapacidad CUD y atención con profesionales de la Junta médica.

También información sobre pensiones, además de abogados previsionales que informarán sobre derechos y beneficios.

La atención será personalizada y se realizará por orden de llegada.

Es necesario presentar el DNI para acceder a los servicios.

Además, estarán presentes las empresas Flecha Bus y Veloz del Norte para informar los requisitos para contar con los pasajes gratuitos de viaje.

Esta actividad, es un espacio pensado para acompañar, informar y asistir integralmente a las personas con discapacidad y sus familias.

Ante alguna consulta, podrán comunicarse al número 4160900 interno 1702.