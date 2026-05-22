La política del emprendedurismo y su peligro de fomentar la informalidad

“El sistema necesita que todos consumamos y compremos cosas, que nos endeudemos para comprar el tele para ver el mundial , por ejemplo, no es algo malo“, dijo el especialista.

Carrazán expresó que en Argentina “no hay una fenómeno de endeudamiento sino de morosidad en los pagos”.

Manifestó que uno de los más grandes problemas de la economía argentina es la informalidad: “En Salta hay sectores donde el 60 y 80 por ciento están en la informalidad”.

Además “el estado está enviando el mensaje que es mejor dedicarse al comercio de esa manera: poniendo un gazebo y vendiendo en una feria barrial como un emprendedor y de esa manera pagar menos impuestos”, dijo Carrazán.