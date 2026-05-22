Técnicos controlaron el buen funcionamiento de los tensiómetros particulares
En una jornada especial dedicada al cuidado de la tensión arterial, los especialistas realizaron una calibración especial de los aparatos.
Salta Hoy
22 / 05 / 2026
La actividad se realizó en el Hospital Materno infantil esta mañana y se repetirá en breve, según se anunció.
El técnico del COPAIPA, Pablo Russo, dijo que la Comisión de Tecnologías Biomédicas, junto con el Hospital Materno Infantil y otras instituciones, están llevando a cabo una jornada para calibrar y verificar tensiómetros, esenciales para controlar la tensión arterial.
Explicó que los vecinos pueden llevar sus tensiómetros anaeróbicos o digitales, pero no se realizarán verificaciones de los equipos de muñeca debido a la falta de equipamiento adecuado.