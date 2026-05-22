Técnicos controlaron el buen funcionamiento de los tensiómetros particulares

La actividad se realizó en el Hospital Materno infantil esta mañana y se repetirá en breve, según se anunció.

El técnico del COPAIPA, Pablo Russo, dijo que la Comisión de Tecnologías Biomédicas, junto con el Hospital Materno Infantil y otras instituciones, están llevando a cabo una jornada para calibrar y verificar tensiómetros, esenciales para controlar la tensión arterial.

Explicó que los vecinos pueden llevar sus tensiómetros anaeróbicos o digitales, pero no se realizarán verificaciones de los equipos de muñeca debido a la falta de equipamiento adecuado.