Accidente en las vías: Un cordobés cayó de un puente peatonal y sufre fracturas
Ocurrió hoy a las 6:30 de la madrugada, en Deán Funes al 1300, Villa Belgrano, de esta capital.
Salta Hoy
22 / 05 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Un hombre oriundo de Córdoba, de 44 años, caminaba por la zona de las vías del ferrocarril y al llegar a un pequeño puente peatonal, cayó al interior de un canal a una altura de 4 metros.
En el lugar fue asistido por una ambulancia del Samec.
Los médicos le diagnosticaron fractura de tibia y peroné en una pierna y fue derivado al hospital San Bernardo, donde quedó internado.
Testigos afirmaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.