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Accidente en las vías: Un cordobés cayó de un puente peatonal y sufre fracturas

Ocurrió hoy a las 6:30 de la madrugada, en Deán Funes al 1300, Villa Belgrano, de esta capital.

Salta Hoy

22 / 05 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Un hombre oriundo de Córdoba, de 44 años, caminaba por la zona de las vías del ferrocarril y al llegar a un pequeño puente peatonal, cayó al interior de un canal a una altura de 4 metros. 

En el lugar fue asistido por una ambulancia del Samec. 

Los médicos le diagnosticaron fractura de tibia y peroné en una pierna y fue derivado al hospital San Bernardo, donde quedó internado.

Testigos afirmaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

 

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