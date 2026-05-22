Accidente en las vías: Un cordobés cayó de un puente peatonal y sufre fracturas

[Imagen ilustrativa]

Un hombre oriundo de Córdoba, de 44 años, caminaba por la zona de las vías del ferrocarril y al llegar a un pequeño puente peatonal, cayó al interior de un canal a una altura de 4 metros.

En el lugar fue asistido por una ambulancia del Samec.

Los médicos le diagnosticaron fractura de tibia y peroné en una pierna y fue derivado al hospital San Bernardo, donde quedó internado.

Testigos afirmaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.