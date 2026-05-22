Comercio: Denuncias de irregularidades llevan a más allanamientos en Salta

Están a cargo de Arca, Aduana y Gendarmería Nacional, que retiraron cajas con dinero y productos en exhibición.

En otro local cercano, de la misma empresa B Alive, los efectivos contaban billetes mientras aseguraban mercadería.

Los comerciantes locales celebran estas acciones, que buscan regularizar el mercado y combatir la informalidad.

Ayer se concretaron otros operativos en el local Divinas Mall, de calle Esteco al 300, que había sido denunciado por irregularidades en su funcionamiento.

La dueña del local afirmó tener toda la documentación en regla, pero las autoridades no encontraron pruebas que respalden su declaración.

Se retiraron camiones con productos y dinero en efectivo durante el operativo.