Crece el diagnóstico de autismo y alertan por la falta de atención integral

Peralta explicó que no existen dos casos iguales dentro del espectro autista y destacó que actualmente muchas personas adultas, sobre todo mujeres, están siendo diagnosticadas gracias a nuevas herramientas de evaluación.

Sostuvo que no todas las personas con TEA necesitan medicación y cuestionó la sobremedicación en algunos casos. Explicó que desde la fundación promueven abordajes integrales con estudios clínicos y acompañamiento personalizado.

La referente en autismo criticó la falta de cobertura de obras sociales y describió como “muy difícil” la situación actual en discapacidad.

Peralta también explicó que los diagnósticos de TEA requieren evaluaciones interdisciplinarias y remarcó que no se trata de diagnósticos simples ni apresurados.