Crece el diagnóstico de autismo y alertan por la falta de atención integral
Adriana Peralta, presidente de la Fundación Bio Abordajes del Autismo, señaló que los diagnósticos de TEA aumentan a nivel mundial y advirtió que todavía no se le da a la problemática la importancia necesaria.
Salta Hoy
22 / 05 / 2026
Peralta explicó que no existen dos casos iguales dentro del espectro autista y destacó que actualmente muchas personas adultas, sobre todo mujeres, están siendo diagnosticadas gracias a nuevas herramientas de evaluación.
Sostuvo que no todas las personas con TEA necesitan medicación y cuestionó la sobremedicación en algunos casos. Explicó que desde la fundación promueven abordajes integrales con estudios clínicos y acompañamiento personalizado.
La referente en autismo criticó la falta de cobertura de obras sociales y describió como “muy difícil” la situación actual en discapacidad.
Peralta también explicó que los diagnósticos de TEA requieren evaluaciones interdisciplinarias y remarcó que no se trata de diagnósticos simples ni apresurados.