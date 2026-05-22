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Crece el diagnóstico de autismo y alertan por la falta de atención integral

Adriana Peralta, presidente de la Fundación Bio Abordajes del Autismo, señaló que los diagnósticos de TEA aumentan a nivel mundial y advirtió que todavía no se le da a la problemática la importancia necesaria.

Salta Hoy

22 / 05 / 2026

 

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Peralta explicó que no existen dos casos iguales dentro del espectro autista y destacó que actualmente muchas personas adultas, sobre todo mujeres, están siendo diagnosticadas gracias a nuevas herramientas de evaluación. 

Sostuvo que no todas las personas con TEA necesitan medicación y cuestionó la sobremedicación en algunos casos. Explicó que desde la fundación promueven abordajes integrales con estudios clínicos y acompañamiento personalizado.

La referente en autismo criticó la falta de cobertura de obras sociales y describió como “muy difícil” la situación actual en discapacidad.

Peralta también explicó que los diagnósticos de TEA requieren evaluaciones interdisciplinarias y remarcó que no se trata de diagnósticos simples ni apresurados.

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