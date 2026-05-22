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Millonario secuestro en investigación por contrabando de ropa

Los allanamientos en la ciudad revelan red de contrabando, infracción a la ley de marcas y lavado de activos. Secuestraron más de 358 millones de pesos.

Salta Hoy

22 / 05 / 2026

 

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La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció un caso de contrabando de ropa. 

El fiscal general Carlos Amad solicitó allanamientos en locales comerciales. 

Se realizaron seis operativos en la ciudad, incluyendo domicilios particulares. 

Como resultado, se secuestraron 352 millones de pesos y 4.500 dólares. 

También se incautaron 263 bolsones de mercadería y 436 cajas de calzado. 

La investigación continúa para determinar la magnitud del delito y sus posibles vínculos con el lavado de activos.

Se pudo establecer que las personas investigadas adquirirían mercadería de contrabando. 

En infracción a la Ley de Marcas, trasladaban la mercadería por encomiendas a esta ciudad, para su posterior venta en los locales comerciales, entre ellos el denominado “Divinas”.

 

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