 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Senado: Ronda de diálogo por cesión de tierras del Estado en beneficio de club deportivo

Se trata de lotes correspondientes a Finca Las Costas, que reclama una supuesta comunidad originaria “Lules”, que pasarían en comodato a manos del Club Tigres Rugby Club.

Salta Hoy

22 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El senador provincial Daniel Moreno explicó que la próxima semana se convocará al encargado de Tigres y a otros vecinos para discutir un problema social importante, buscando escuchar todas las opiniones para evaluar adecuadamente la situación.

Moreno recordó que la expropiación ya tiene media sanción de Diputados y que ahora el tema está en manos de los senadores.

“Lules -la que reclama por los lotes- no está reconocida en nuestra provincia como comunidad, hay casas en su territorio que no son originarias, parecen que ellos las vendieron y eso sería una irregularidad”, dijo Moreno.

El legislador enumeró además que “Los Lules” no pagan luz ni agua, lo que suma otra irregularidad. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO