Senado: Ronda de diálogo por cesión de tierras del Estado en beneficio de club deportivo

El senador provincial Daniel Moreno explicó que la próxima semana se convocará al encargado de Tigres y a otros vecinos para discutir un problema social importante, buscando escuchar todas las opiniones para evaluar adecuadamente la situación.

Moreno recordó que la expropiación ya tiene media sanción de Diputados y que ahora el tema está en manos de los senadores.

“Lules -la que reclama por los lotes- no está reconocida en nuestra provincia como comunidad, hay casas en su territorio que no son originarias, parecen que ellos las vendieron y eso sería una irregularidad”, dijo Moreno.

El legislador enumeró además que “Los Lules” no pagan luz ni agua, lo que suma otra irregularidad.