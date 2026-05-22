Rosario de Lerma: Vuelve el festival Rosario le Canta a la Patria

La apuesta incluye como figura central a Chaqueño Palavecino, acompañado por Ahyre, Los Guitarreros, Alma Carpera, Bandy2 y Filito Show.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos en anticipadas y 15.000 pesos en boletería el mismo día

Fátima Chocobar, secretaría de gobierno de Rosario de Lerma esto comentó por Radio Salta.