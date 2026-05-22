Rosario de Lerma: Vuelve el festival Rosario le Canta a la Patria
El mismo se realizará este sábado 23 de mayo desde las 18:30 en el predio rosarino de Buen Retiro.
Salta Hoy
22 / 05 / 2026
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La apuesta incluye como figura central a Chaqueño Palavecino, acompañado por Ahyre, Los Guitarreros, Alma Carpera, Bandy2 y Filito Show.
Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos en anticipadas y 15.000 pesos en boletería el mismo día
Fátima Chocobar, secretaría de gobierno de Rosario de Lerma esto comentó por Radio Salta.