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EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Rosario de Lerma: Vuelve el festival Rosario le Canta a la Patria

El mismo se realizará este sábado 23 de mayo desde las 18:30 en el predio rosarino de Buen Retiro.

Salta Hoy

22 / 05 / 2026

 

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La apuesta incluye como figura central a Chaqueño Palavecino, acompañado por Ahyre, Los Guitarreros, Alma Carpera, Bandy2 y Filito Show.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos en anticipadas y 15.000 pesos en boletería el mismo día

Fátima Chocobar, secretaría de gobierno de Rosario de Lerma esto comentó por Radio Salta.

 

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