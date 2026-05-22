Desmantelan redes de robo de ganado: Hay siete detenidos

Se desarticularon dos bandas delictivas en Rosario de la Frontera y La Candelaria.

La investigación comenzó tras denuncias de productores ganaderos sobre el robo de animales vacunos.

Durante los allanamientos fueron detenidas siete personas.

Se recuperaron 34 animales vacunos que fueron devueltos a sus propietarios.

También se encontró un lugar utilizado para faena clandestina, donde se secuestraron armas, carne sin documentación y herramientas.