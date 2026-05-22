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Desmantelan redes de robo de ganado: Hay siete detenidos

La Policía de Salta realizó los procedimientos en el sur provincial por delitos de abigeato.

Salta Hoy

22 / 05 / 2026

 

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Se desarticularon dos bandas delictivas en Rosario de la Frontera y La Candelaria. 

La investigación comenzó tras denuncias de productores ganaderos sobre el robo de animales vacunos. 

Durante los allanamientos fueron detenidas siete personas. 

Se recuperaron 34 animales vacunos que fueron devueltos a sus propietarios. 

También se encontró un lugar utilizado para faena clandestina, donde se secuestraron armas, carne sin documentación y herramientas.

 

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