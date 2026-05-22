Desmantelan redes de robo de ganado: Hay siete detenidos
La Policía de Salta realizó los procedimientos en el sur provincial por delitos de abigeato.
Salta Hoy
22 / 05 / 2026
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Se desarticularon dos bandas delictivas en Rosario de la Frontera y La Candelaria.
La investigación comenzó tras denuncias de productores ganaderos sobre el robo de animales vacunos.
Durante los allanamientos fueron detenidas siete personas.
Se recuperaron 34 animales vacunos que fueron devueltos a sus propietarios.
También se encontró un lugar utilizado para faena clandestina, donde se secuestraron armas, carne sin documentación y herramientas.