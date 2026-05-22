Ciclista hospitalizado tras choque con automóvil en barrio Aerolíneas
El accidente ocurrió hoy cerca de las 5:00 en calle Los Lanceros al 1400, de esta capital.
Salta Hoy
22 / 05 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Por causas que se investigan, chocaron un automóvil y una bicicleta.
Tras las alertas al Sistema de Emergencias una ambulancia del SAMEC trasladó al ciclista de 51 años a una clínica privada, con diagnóstico de politraumatismo.
El conductor del auto, de 50 años, tenía 0,60 gramos de alcohol en sangre y fue multado.
Le retuvieron la licencia de conducir y el vehículo.
A esa hora de la madrugada, a las 5:00, hubo desvíos en la zona.