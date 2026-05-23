Advierten que el contrabando sigue sin freno en Aguas Blancas

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, advirtió sobre el crecimiento del contrabando en la frontera con Bolivia y reclamó una mayor intervención del Gobierno nacional para reforzar los controles en uno de los pasos fronterizos más sensibles del norte argentino.

Del otro lado del río se encuentra Bermejo, desde donde diariamente ingresa una enorme cantidad de mercadería ilegal hacia territorio argentino. Según sostuvo Zigarán, el volumen del comercio clandestino alcanza cifras multimillonarias y abastece a distintas provincias del país.

“El Estado nacional debe arbitrar los medios para controlar este desenfrenado ingreso de mercaderías ilegales que tanto daño provoca a la industria local, pero sobre todo debe poner el foco en el ingreso de sustancias prohibidas”, afirmó.

El funcionario también alertó sobre el narcotráfico y recordó que Bolivia produce cientos de toneladas de cocaína por año. “Estamos al lado de un país que fabrica unas 400 toneladas de cocaína anuales y, si la ministra de Seguridad reconoció que el año pasado se incautaron apenas siete toneladas, hay una enorme cantidad que pasó por los puertos argentinos sin ser detectada”, señaló.

En relación con el contrabando, Zigarán explicó que la mercadería ilegal que cruza por Aguas Blancas termina distribuyéndose en diferentes puntos del país. “Esa mercadería de contrabando abastece prácticamente a todas las provincias argentinas y termina llegando a ferias como La Salada y a numerosos centros de venta informal”, indicó.

Un flujo millonario

El interventor recordó que esta semana fue interceptado en Santa Fe un camión proveniente de Aguas Blancas que transportaba mercadería valuada en unos 1.500 millones de pesos, principalmente ropa de invierno.

“Vehículos de esas características salen desde Aguas Blancas dos veces por día. Por eso estimo que solamente por este paso internacional ingresan mercaderías de contrabando por unos 3 mil millones de pesos diarios”, sostuvo.

Además, repasó las medidas implementadas desde el inicio de la intervención municipal. Señaló que cuando asumió funcionaba “Finca Karina”, un paso ilegal utilizado para recepcionar mercadería, además de los conocidos “gomones” manejados por ciudadanos bolivianos.

“Hace unos ocho meses la fiscalía ordenó procedimientos y hoy Finca Karina dejó de operar y los gomones desaparecieron. Ahora quienes manejaban ese sistema buscan instalarse dentro de Aguas Blancas y yo no estoy de acuerdo”, expresó.

“Coparon el territorio”

Zigarán aseguró que el nivel del contrabando modificó incluso la dinámica de los controles en el país. “No hay semana en la que no se registren procedimientos en Tucumán, Santiago del Estero o el Litoral con mercadería de Aguas Blancas. Ya casi no hay incautaciones en Salta y eso demuestra que nos coparon el territorio provincial”, afirmó.

Al mismo tiempo, reconoció que gran parte de la economía local depende de la actividad informal vinculada al traslado de mercadería. “La gente de Aguas Blancas vive de trasladar la mercadería hasta los camiones de carga, pero los excesos y el nivel que alcanzó este negocio generan una enorme preocupación”, dijo.

Otro de los cuestionamientos del interventor apuntó al destino de la mercadería secuestrada, especialmente neumáticos decomisados que son trasladados a Altos Hornos Zapla para su destrucción.

“Lo que no entiendo es por qué no se arbitran mecanismos para reutilizar al menos parte de esos elementos en ambulancias, móviles policiales, autobombas o vehículos municipales”, cuestionó.

Finalmente, también pidió que la ropa y otros productos decomisados puedan destinarse a familias vulnerables de distintos puntos de Salta. “Con la necesidad que atraviesan miles de familias salteñas, sería importante que abrigo y mercadería llegaran a quienes más lo necesitan”, concluyó.