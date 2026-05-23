Juventud volvió al triunfo y se prendió en el grupo B del Federal A

Juventud Antoniana derrotó este viernes por 2 a 0 a Club Atlético Sarmiento por la fecha 10 del Torneo Federal A y volvió a sumar de a tres después de casi un mes sin victorias.

A los 11 minutos del primer tiempo, Pedro Muné abrió el marcador para el santo, que encontró tranquilidad antes del descanso gracias al tanto de Jhon Palacios a los 40 minutos de la primera etapa.

La última victoria del equipo salteño había sido el pasado 25 de abril frente a Defensores de Puerto Vilelas, también por el Federal A.

Una de las novedades de la jornada fue la transmisión televisiva del encuentro por la señal de Fox Sports para todo el país.

Con este triunfo, Juventud Antoniana alcanzó los 14 puntos e igualó provisoriamente la línea de San Martín de Formosa, que tiene un partido menos, en el tercer puesto del grupo B. El líder es Sol de América con 16 unidades, mientras que Bartolomé Mitre ocupa el segundo lugar con 15.

Precisamente, el próximo compromiso del santo será ante Sol de América, en un duelo clave por la cima de la zona.

Por su parte, el equipo chaqueño continúa en el fondo de la tabla con seis puntos, junto a Sarmiento de La Banda.